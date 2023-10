Con panfletos están amenazando a los reclamantes de tierras en Necoclí

in

El Instituto Popular de Capacitación, IPC fue el encargado de denunciar por medio de una carta sobre las amenazas que están recibiendo los reclamantes de tierras en Necoclí.

Los reclamantes son personas que perdieron sus tierras en el corregimiento El Totumo, del municipio de Necoclí.

Además no solo ellos serían los amenazados, en el panfleto también se van en contra de funcionarios públicos e instituciones que han estado apoyado a los reclamantes.

En el texto del IPC, se puede leer que “Es intolerable que estas amenazas que generan terror y zozobra en las organizaciones reclamantes de tierras y en las comunidades, se naturalicen por parte de las autoridades estatales, que no hacen nada por el esclarecimiento de tan grave delito, que no investigan a los autores de estas amenazas y, lo más delicado, que no despliegue ninguna estrategia efectiva para la prevención de violencias y la protección de las víctimas del conflicto armado, que cada vez más son revictimizadas”. Puntualizan

Los habitantes y las organizaciones solicitan a la Fiscalía abrir un caso criminal relacionado con este tema, pues temen por su seguridad.

Solicitan también dar con los responsables de las amenazas.

“Le exigimos a la fuerza pública, en especial a la Policía Nacional, realizar acciones de prevención y protección efectiva a las víctimas, que eviten que los grupos armados y opositores sigan constriñendo a esta población vulnerable. En igual sentido, pedimos a la Unidad Nacional de Protección -UNP-, que realice los estudios de riesgo de seguridad teniendo presente la vulnerabilidad que tienen las víctimas en este contexto. Le pedimos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que indague con este grupo armado sobre la veracidad de la procedencia de estas amenazas, en caso de ser ciertas los exhorte para abandonar estas hostilidades contra la población civil” dice el IPC.

Los reclamantes también sienten que sus procesos se han dilatado bastante sin ninguna respuesta, es por eso que piden agilidad y solución a las peticiones.

