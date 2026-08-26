Resumen: El equipo dirigido por Lucas González confirmó su alineación para el clásico de verdes válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño busca sumar de a tres en lo que será su esperado debut liguero en casa.

Con nómina de lujo: Los 11 titulares de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Minuto30.com .- Llegó la hora del reencuentro entre Atlético Nacional y su hinchada en el estadio Atanasio Girardot. Para el esperado ‘clásico de verdes’ frente al Deportivo Cali, correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay, el cuerpo técnico en cabeza de Lucas González ha puesto toda la carne en el asador, confirmando una nómina titular llena de experiencia y jerarquía.

Bajo la premisa «¡Nada más grande que estar aquí, con nuestra gente!», el cuadro ‘verdolaga’ anunció a través de sus redes sociales a los once elegidos que saltarán al gramado con la obligación de hacer respetar la localía.

El once titular de Lucas González

Para este crucial compromiso, Nacional formará con un equipo altamente ofensivo, destacando la presencia de referentes en cada una de sus líneas:

Arquero: Franco Armani.

Defensas: Felipe Román, William Tesillo, Samuel Velásquez y Parra.

Mediocampistas: Jorman Campuzano, Juan Manuel Uribe, Edwin Cardona y Neyder Moreno.

Delanteros: Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Con este planteamiento táctico, González busca controlar el medio campo con el talento de Cardona y aprovechar la potencia goleadora de Morelos en el frente de ataque.

La necesidad de escalar en la tabla

Más allá de la emoción del debut en condición de local, Atlético Nacional tiene una urgencia matemática. Actualmente, el equipo antioqueño marcha en la undécima (11) posición de la tabla con 6 puntos.

Sin embargo, este puesto tiene un asterisco importante: debido a diversas postergaciones, el conjunto ‘verdolaga’ solo ha disputado 3 de los 6 partidos que van corridos hasta la fecha en el campeonato. Una victoria esta noche frente al conjunto ‘azucarero’ no solo le daría un impulso anímico frente a su público, sino que lo catapultaría a los puestos de clasificación, ajustando el calendario a su favor.