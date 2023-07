Video. Con megáfono y en los buses, así quiso dar a conocer la esposa de Marcelo Cezán su música

Michelle Gutty, esposa del reconocido actor y presentador Marcelo Cezán, mostró en sus redes sociales a través de un divertido video que ‘no le da pena’ montarse en los buses y cantar, cuando de dar a conocer su música se trata.

La mujer, que ya ha sido parte de diversas producciones televisivas, ahora está enfocada en emprender su camino musical, en el que ya cuenta con varios seguidores que apoyan su talento.

Esta vez, Gutty sorprendió a sus ‘fans’ por un video en el que se le ve subiendo a los buses de TransMilenio, con un megáfono y sonriente, en los que cantó varios de sus nuevos lanzamientos como: ‘Tukutuku’, ‘Sol y Playa’, ‘Eso que tú tienes’, ‘El Paraíso’.

Con esto, la artista explicó que quiere que llevar su música a los momentos más cotidianos de la gente, como subir en bus, y alegrar el viaje de todos los usuarios que usen ese medio de transporte. Asimismo, a través de un corto y emotivo mensaje, la mujer expresó que quiere usar formas poco tradicionales para dar a conocer su música.

«No me da pena, no me da oso ni nada… Posiblemente, tú no lo harías, pero a mí me encanta poder dar a conocer mi música de manera tradicional y no tradicional», escribió Michelle, quien además recibió varios elogios por su forma de compartir sus temas al público.

«Excelente ¡Divinas, hermosas y talentosas todas! Esa canción es un hit», «Ay, no, yo hubiese muerto de emoción viéndote tan cerca», «Hermosa de lo que me perdí yo que cojo a toda hora Transmilenio me hubiera gustado encontrarte», escribieron algunos de sus ‘fans’ encantados con la acción de la artista.

Gracias a esto, ahora varios de sus seguidores están a la espera de toparse con la mujer en el TransMilenio.

