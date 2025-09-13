¡Con los 3 de Selección Colombia! Los convocados de Nacional para enfrentar al Bucaramanga

Minuto30
    ¡Marlos y Bauzá listos! Convocados de Gandolfi para enfrentar a Tolima
    Javier Gandolfi anunció los convocados para enfrentar a Bucaramanga. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El partido se jugará a las 8:30 de la noche, y se espera que el Atanasio Girardot sea un escenario de emociones para los hinchas del Nacional y el Bucaramanga

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este sábado 13 de septiembre, el Atlético Nacional se prepara para recibir en el Atanasio Girardot a un Bucaramanga dirigido por una de sus viejas glorias: Leonel Álvarez. El exjugador, quien le dio al equipo su primera Copa Libertadores, regresa a la que fue su casa en un partido que promete ser emocionante.

    El técnico de Nacional, Javier Gandolfi, convocó a 21 jugadores para este encuentro, incluyendo a los tres seleccionados colombianos: Hinestroza, Román y Ospina. En la lista completa de convocados también se encuentran jugadores como Tesillo, Campuzano, Cardona y Morelos, que buscarán asegurar los tres puntos para el equipo.

    El partido se jugará a las 8:30 de la noche, y se espera que el Atanasio Girardot sea un escenario de emociones para los hinchas del Nacional y el Bucaramanga.

    Los 21 convocados

    Ospina, Castillo, Caicedo, Arias, Tesillo, Salazar, Román, C.Uribe, Candido, Campuzano, Landázuri, Marín, Cardona, Arce, Hinestroza, Bauzá, Sarmiento, Moreno, Asprilla, Batista, Morelos.

    convocados nacional

    Atlético Nacional ocupa el puesto 5 mientras que Bucaramnaga es cuarto, ambos con 17 puntos y una diferencia de gol de 7 y 8 respectivamente.

