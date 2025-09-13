¡Con los 3 de Selección Colombia! Los convocados de Nacional para enfrentar al Bucaramanga

Resumen: El partido se jugará a las 8:30 de la noche, y se espera que el Atanasio Girardot sea un escenario de emociones para los hinchas del Nacional y el Bucaramanga
Minuto30.com .- Este sábado 13 de septiembre, el Atlético Nacional se prepara para recibir en el Atanasio Girardot a un Bucaramanga dirigido por una de sus viejas glorias: Leonel Álvarez. El exjugador, quien le dio al equipo su primera Copa Libertadores, regresa a la que fue su casa en un partido que promete ser emocionante.
El técnico de Nacional, Javier Gandolfi, convocó a 21 jugadores para este encuentro, incluyendo a los tres seleccionados colombianos: Hinestroza, Román y Ospina. En la lista completa de convocados también se encuentran jugadores como Tesillo, Campuzano, Cardona y Morelos, que buscarán asegurar los tres puntos para el equipo.
El partido se jugará a las 8:30 de la noche, y se espera que el Atanasio Girardot sea un escenario de emociones para los hinchas del Nacional y el Bucaramanga.
Ospina, Castillo, Caicedo, Arias, Tesillo, Salazar, Román, C.Uribe, Candido, Campuzano, Landázuri, Marín, Cardona, Arce, Hinestroza, Bauzá, Sarmiento, Moreno, Asprilla, Batista, Morelos.
Atlético Nacional ocupa el puesto 5 mientras que Bucaramnaga es cuarto, ambos con 17 puntos y una diferencia de gol de 7 y 8 respectivamente.
Aquí más Noticias de Atlético Nacional