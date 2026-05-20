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Resumen: Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en zona rural de Urrao durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía de Antioquia. En el procedimiento también fueron incautados cerca de 1.800 cartuchos, un revólver, una pistola y material de intendencia, elementos que, según las autoridades, afectarían la capacidad armada y logística de esta estructura ilegal en el Suroeste antioqueño.

¡Con las manos en la masa! Capturan a tres del Clan del Golfo con 1.800 cartuchos en Urrao

En una operación conjunta entre tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y la Policía de Antioquia, fueron capturados en flagrancia tres presuntos integrantes del denominado Clan del Golfo en zona rural del municipio de Urrao, en el Suroeste antioqueño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento se desarrolló en el marco de labores coordinadas de control territorial en esta zona del departamento.

Captura en flagrancia e incautación de material de guerra

Durante la operación fueron detenidas tres personas señaladas de pertenecer a esta estructura armada ilegal, mientras que en el mismo procedimiento se incautó material bélico y elementos que, según las autoridades, serían utilizados para actividades criminales.

Entre lo incautado se encuentran aproximadamente 1.800 cartuchos de munición, un revólver calibre 38, una pistola y material de intendencia.

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Impacto en la estructura criminal

Las autoridades señalaron que este resultado operacional representa una afectación a la capacidad armada y logística del grupo armado organizado, especialmente en una zona donde se han presentado dinámicas de violencia asociadas a estructuras ilegales.

#ContundenciaOperacional | En zona rural de Urrao, #Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara de la #CuartaBrigada, en coordinación con @Policiantioquia, lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del Cartel del Clan del… pic.twitter.com/BSaxfH6IOR — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 20, 2026

Según lo informado, estas acciones contribuyen a disminuir hechos delictivos como homicidios y otras manifestaciones de violencia que afectan la seguridad en comunidades rurales del Suroeste antioqueño.

Operativos de control en el territorio

El Ejército y la Policía han reiterado que este tipo de operaciones hacen parte de las acciones permanentes de control y presencia institucional en zonas rurales del departamento, con el objetivo de debilitar estructuras criminales que operan en la región y fortalecer la seguridad de la población civil.