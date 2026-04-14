¡Con la ilusión intacta! El «Poderoso» va por una victoria al mítico Maracaná y sigue para Valledupar

Resumen: El "Equipo del Pueblo" emprende un intenso periplo que combina su sueño continental en la CONMEBOL Libertadores con un compromiso vital en la recta final del todos contra todos de la liga colombiana.

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín se prepara para afrontar una de las semanas más exigentes y emocionantes de la temporada. El “Equipo del Pueblo” emprende un intenso periplo que combina su sueño continental en la CONMEBOL Libertadores con un compromiso vital en la recta final del todos contra todos de la liga colombiana.

La logística del conjunto antioqueño comenzó este martes 14 de abril con rumbo a Río de Janeiro. La delegación partió desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova a las 10:40 a.m. hacia Bogotá, para luego tomar su conexión a las 4:05 p.m. con destino final a territorio brasileño, donde aterrizará sobre la medianoche. Una vez instalados, el plantel realizará su sesión de entrenamiento el miércoles 15 de abril en horas de la tarde. La práctica se llevará a cabo en la sede deportiva de Fluminense, lugar elegido para ultimar los detalles tácticos del gran choque internacional.

El momento cumbre de la semana llegará el jueves 16 de abril, cuando el “Poderoso” salte a la cancha del histórico Estadio Maracaná para medir fuerzas ante Flamengo, en un duelo válido por la fecha 2 de la fase de grupos de la Libertadores.

Inmediatamente después del compromiso copero, el equipo cambiará el chip para enfocarse en el torneo local. El operativo de retorno a Colombia iniciará el viernes 17 de abril a las 10:00 a.m., realizando una escala en Ciudad de Panamá y continuando el trayecto hacia Bogotá con salida a las 8:00 p.m. El plantel pernoctará en la capital del país para recuperar energías.

Sin tiempo para el descanso, el sábado 18 de abril el equipo entrenará por la mañana en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Esa misma tarde, a las 3:00 p.m., la delegación tomará un nuevo vuelo con destino a Valledupar. Allí, el domingo 19 de abril, el DIM disputará la fecha 17 de la liga colombiana visitando a Alianza a las 4:10 p.m. en el estadio Armando Maestre.

Tras cumplir con esta exigente doble jornada, el plantel regresará a territorio antioqueño el lunes 20 de abril después del mediodía. De esta manera, el Medellín continúa su camino internacional y local con la ilusión intacta, llevando el orgullo de su hinchada a uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y manteniendo firme su lucha en el rentado nacional.