Con la camiseta de la selección puesta, la embajadora de Alemania envió retador mensaje

Luego de que se conociera que la Federación Colombiana de Fútbol le pidiera al influencer Dominic Fabian Wolf no salir más en los video que produce con la camiseta de la federación se armó la polémica en el país.

El alemán acató la decisión de la Federación y anunció que, con dolor, iba a proceder a bajar una cantidad de videos que produjo portando la camiseta de la Selección Colombiana.

La Federación explicó que la petición al alemán está relacionada con el hecho de que el creador de contenidos realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia.

Incluso se criticó que algunas de las marcas a las que les ha hecho publicidad, son directamente competencia de las que sí patrocinan a la Selección.

Tan pronto el creador de contenido anunció la situación, las redes sociales explotaron y criticaron a la FCF por la restricción que le impuso al influencer que dijo que, para evitar problemas legales, accedió a bajar los videos, tal y como se lo pidieron.

Una de las más fuertes defensoras que le salió ‘Dominic’ fue la propia embajadora de Alemania.

Marian Schuegraf, la embajadora de Alemania en Colombia, publicó una foto en su cuenta de X (antes Twitter) con un balón en la mano y la camiseta de la selección.

Hasta ahí la publicación no tenía nada raro; sin embargo, la diplomática acompañó la imagen con una contundente frase: «Espero no me quiten mi camiseta de la selección. ¡Ánimo, Dominic!», posteó la embajadora.

La Federación no se ha pronunciado sobre el ‘indirectazo’ de la embajadora alemana.

