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    ¡Con James y Lucho al frente! La titular confirmada de Colombia para los 16avos ante Ghana

    El profesor Néstor Lorenzo confirmó el once inicial con James Rodríguez como capitán para buscar el pase a los octavos de la Copa del Mundo 2026

    Publicado por: SoloDuque

    colombia portugal7
    ¡Con James y Lucho al frente! La titular confirmada de Colombia para los 16avos ante Ghana

    Resumen: El profesor Néstor Lorenzo confirmó el once inicial con James Rodríguez como capitán para buscar el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 esta noche.

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    Minuto30.com .- Llegó la hora de la verdad en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Colombia se juega su permanencia en el certamen enfrentando a la siempre difícil y física selección de Ghana por los 16avos de final. Para este crucial encuentro, el director técnico Néstor Lorenzo no se guarda nada y sale con su artillería pesada.

    A través de la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la @FCFSeleccionCol, se confirmó el once inicial que saltará al terreno de juego del Kansas City Stadium esta noche a las 8:30 p. m.

    La alineación titular confirmada

    El esquema táctico ratifica la confianza en la columna vertebral que ha consolidado al equipo en este proceso mundialista, liderado desde el mediocampo por el capitán James Rodríguez y con el poderío ofensivo de Luis Díaz.

    A continuación, los once inicialistas de la «Tricolor»:

    Posición Jugadores
    Arquero Camilo Vargas
    Defensas Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica
    Mediocampistas Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez (C)
    Delanteros Luis Díaz, Jhon Córdoba

    El desafío ante los africanos

    El choque de esta noche (8:30 p. m.) promete ser un duelo de alta intensidad. Ghana llega como un rival fuerte físicamente y rápido en las transiciones, lo que obligará a la dupla de Lerma y Puerta a mantener un despliegue impecable en la zona medular para cortar los circuitos africanos y alimentar a los extremos colombianos.

    Millones de colombianos se paralizan hoy a la espera de que los dirigidos por Néstor Lorenzo consigan la victoria y sellen su anhelado tiquete a los octavos de final del Mundial 2026.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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