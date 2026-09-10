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    ¡Con intervención de MinTrabajo! Grupo Energía Bogotá, Enel y Sintraelecol logran acuerdo colectivo sin precedentes en Colombia

    El Ministerio del Trabajo acompañó este proceso como facilitador, respetando la autonomía de las partes

    Publicado por: SoloDuque

    acuerdo laboral energia bogota
    Foto: Mintrabajo
    ¡Con intervención de MinTrabajo! Grupo Energía Bogotá, Enel y Sintraelecol logran acuerdo colectivo sin precedentes en Colombia

    Resumen: El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y contempla evaluación de los impactos de la inteligencia artificial, automatización y digitalización sobre las condiciones laborales

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    Treinta y tres años después del referente de negociación conjunta alcanzado en 1993, Colombia consolida un acuerdo colectivo de gran alcance, esta vez en el sector de energía y gas. Grupo Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia suscribieron con SINTRAELECOL un instrumento construido mediante el diálogo social y con la facilitación del Ministerio del Trabajo, que establece compromisos comunes para responder a transformaciones como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la transición energética.

    El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y contempla evaluación de los impactos de la inteligencia artificial, automatización y digitalización sobre las condiciones laborales, junto con formación para los trabajadores involucrados en esos procesos. También establece alternativas frente a los efectos de la transición energética, además de compromisos en equidad de género, prevención del acoso, seguridad y salud en el trabajo y frente a prácticas de tercerización e intermediación ilegal. Las convenciones colectivas existentes mantienen su vigencia y autonomía.

    “Desde 1993 no se alcanzaba un acuerdo de esta magnitud. Este resultado fue posible gracias al diálogo entre trabajadores, empresas y los distintos actores del sector Trabajo. Hoy demostramos que cuando existe voluntad para escucharnos y construir confianza, podemos anticiparnos a las transformaciones y encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y permitan que nuestras empresas sigan creciendo”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

    El Ministerio del Trabajo acompañó este proceso como facilitador, respetando la autonomía de las partes, y el acuerdo contará con seguimiento semestral mediante un Comité Laboral ampliado. Para el Gobierno de la Patria Milagro, este resultado marca una ruta: recuperar la confianza en el diálogo social para que trabajadores, empresarios y Estado construyan acuerdos capaces de responder a los grandes cambios del mundo laboral y productivo de Colombia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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