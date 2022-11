[VIDEO] Apunta de huevo atacaron al rey Carlos III y a su esposa, en nombre de los esclavos

un sujeto que no fue identificado lanzó varios huevos contra el rey Carlos III y su esposa, mientras saludaban a las personas en Inglaterra.

Este hecho fue captado por algunas cámaras de televisión que se encontraban haciendo registro del evento donde tuvo presencia el monarca y se ve claramente cuando los huevos pasan cerca del monarca y de su esposa, pero terminaron la mayoría cayendo al suelo.

El hombre que lanzaba los huevos gritó “Este país fue construido con la sangre de los esclavos”

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que el hijo de la Reina Isabel II recibe ataques en público, pues en el año 2010 recibió ataques de unos estudiantes que lanzaron diferentes objetos, mientras protestaban por el incremento a las matrículas en las universidades británicas.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC

— DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022