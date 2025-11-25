¡Con una herida en el pecho! Hallan un hombre muerto en una chatarrería en Naranjal

Resumen: La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años de edad, presentaba una herida en el pecho que, al parecer, fue propinada con un arma blanca, tipo cuchillo.
Minuto30.com .- Quien sería el dueño de una bodega de reciclaje y chatarrería fue encontrado sin vida en las últimas horas al interior de su negocio, ubicado en el barrio Naranjal de Medellín, cerca al centro de eventos La Macarena.
La víctima, un hombre de entre 35 y 40 años de edad, presentaba varias heridas una de ellas en el pecho que, al parecer, fueron propinadas con un arma blanca, tipo cuchillo.
Autoridades policiales y de criminalística llegaron al lugar para adelantar las inspecciones judiciales.
Actualmente, se investigan las circunstancias exactas de la muerte, y los forenses analizan si se trató de un homicidio, un hurto o si existen otras hipótesis detrás de este violento suceso.
