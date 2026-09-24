Resumen: Los exjefes guerrilleros —entre ellos Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda— cumplirán condenas de hasta 8 años con restricción efectiva de libertades y monitoreo permanente

¡Con guantes para no ensuciarse «las uñitas»! Secretariado de las FARC inicia cumplimiento de su «sanción» ante la JEP

Minuto30.com .- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció el inicio formal del cumplimiento de las sanciones impuestas al último Secretariado de las extintas FARC-EP, por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros. Las labores, que arrancaron el 21 de septiembre de 2026, se enfocan en acciones restaurativas, aunque la visibilidad del anuncio ha generado suspicacias y críticas en diversos sectores.

El desarrollo de esta medida de justicia transicional y los cuestionamientos a su alrededor dejan los siguientes puntos clave:

Sanciones y labores en terreno: Los exjefes guerrilleros —entre ellos Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda— cumplirán condenas de hasta 8 años con restricción efectiva de libertades y monitoreo permanente. Actualmente, se dividen en dos líneas de acción: construcción de memoria en Bogotá y recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito (Huila).

Trabajo conjunto con la Fuerza Pública: En un hecho catalogado como un espacio de reconciliación, en las excavaciones forenses de Pitalito también participan exintegrantes de la Fuerza Pública responsables de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y desapariciones forzadas, trabajando hombro a hombro con sus antiguos enemigos bajo el liderazgo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El panorama en el Huila: Las cifras del tribunal revelan el fuerte impacto del conflicto en este departamento, donde se registran 1.762 personas dadas por desaparecidas. Hasta el momento, en el cementerio de Pitalito se han recuperado 54 cuerpos y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias.

El anuncio de la JEP no ha estado exento de polémica. En redes sociales y la opinión pública llamó fuertemente la atención la divulgación de fotografías donde se observa a Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) utilizando guantes durante las excavaciones, lo que generó críticas sobre su disposición al trabajo físico y señalamientos de usarlos para «no ensuciarse de tierra o evitar ampollas».

Sumado a las críticas por las imágenes, diversos sectores han señalado una presunta coincidencia estratégica, cuestionando que la visibilización de las sanciones contra los responsables de las FARC se haga con tanto despliegue justo en un momento donde la JEP enfrenta la coyuntura de un fuerte recorte a su presupuesto.

El proceso forense en Pitalito con los excomandantes de la guerrilla se extenderá inicialmente hasta el próximo 30 de septiembre, como parte de la primera fase de cumplimiento de su sentencia.