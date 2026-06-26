Resumen: Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de una red señalada de hurtar camionetas de alta gama mediante engaños y posteriormente comercializarlas con documentación adulterada. La investigación relaciona a la organización con 18 casos ocurridos en cuatro departamentos, que habrían generado pérdidas superiores a los 5.000 millones de pesos.

¡Con falsas negociaciones! Desmantelan red que habría robado vehículos por más de $5.000 millones.

Las autoridades desarticularon una presunta organización delincuencial señalada de cometer millonarios hurtos de vehículos de alta gama en varias regiones del país. De acuerdo con la investigación, el grupo habría utilizado diferentes modalidades de engaño para apropiarse de camionetas que posteriormente eran alteradas y comercializadas con documentación falsa.

La operación fue adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, y permitió la captura de cinco personas en los municipios de Dosquebradas, Risaralda, y Montenegro, Quindío.

Según la Fiscalía, la estructura criminal estaría relacionada con al menos 18 hechos delictivos ocurridos entre 2024 y marzo de 2026 en los departamentos de Risaralda, Nariño, Antioquia y Boyacá, donde las víctimas habrían perdido vehículos cuyo valor supera los 5.000 millones de pesos.

Así operaba la organización

Las investigaciones indican que los presuntos integrantes de la red empleaban distintas estrategias para engañar a los propietarios de vehículos de alta gama.

Una de las modalidades consistía en hacerse pasar por intermediarios o comisionistas especializados en la venta de este tipo de automotores. A través de redes sociales publicaban supuestas ofertas y, cuando aparecía un interesado, lo citaban a centros de diagnóstico automotor con el argumento de realizar revisiones técnicas antes de concretar el negocio. Durante esos encuentros, los vehículos eran intervenidos en sus sistemas de identificación.

En otros casos, los investigados contactaban a personas que ofrecían sus camionetas en plataformas digitales. Aprovechaban la prueba del vehículo para alterar el sistema electrónico de encendido, clonar la programación de las llaves e instalar dispositivos de rastreo. Posteriormente, cuando los automotores permanecían estacionados o quedaban sin supervisión en lugares públicos, eran ubicados y hurtados utilizando las modificaciones previamente realizadas.

La Fiscalía también señaló que la organización habría utilizado falsas negociaciones de permuta para convencer a algunos propietarios de entregar sus camionetas bajo la promesa de recibir otro vehículo a cambio. Sin embargo, las víctimas terminaban perdiendo sus automotores sin obtener la contraprestación acordada.

Alteraban la identificación de los vehículos

Una vez obtenían los automotores, los presuntos delincuentes, al parecer, modificaban los sistemas de identificación y regrababan diferentes componentes para ocultar su verdadero origen.

Posteriormente, los vehículos eran ofrecidos nuevamente a través de plataformas de venta, acompañados de documentación presuntamente falsificada con la que buscaban dar apariencia de legalidad y facilitar su comercialización.

Durante los procedimientos de captura, las autoridades incautaron 27 llaves de vehículos, 12 tarjetas de propiedad, inhibidores de señal, 18 improntas de chasis, placas de distintas ciudades, plantillas utilizadas para la remarcación de chasis y sellos de notarías, entre otros elementos que ahora hacen parte del material probatorio de la investigación.

Cinco capturados y múltiples cargos

Los capturados fueron identificados como Jaiver Tangarife, Ángela González, Luis Miguel Toledo, Natalia Granda y Óscar Cabrera.

Un fiscal de la Seccional Risaralda les imputó los delitos de estafa agravada, hurto calificado agravado, concierto para delinquir, falsedad marcaria, fraude procesal, receptación, falsedad material en documento público y falsedad material en documento privado, de acuerdo con el presunto grado de participación de cada uno en los hechos investigados. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Por decisión de un juez de control de garantías, cuatro de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones del caso.