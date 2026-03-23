Resumen: Lo que empezó como una discusión verbal escaló rápidamente a la violencia física: los supuestos amigos arremetieron contra el joven a golpes y patadas. En medio de la gresca, uno de los agresores desenfundó un arma blanca y le propinó una grave puñalada.

¡Con esos amigos . . . ! Lo atacaron a golpes y hasta una puñalada le pegaron en Enciso

Minuto30.com .- Lo que comenzó como una reunión de amigos para aprovechar el puente festivo, terminó en un intento de homicidio en el barrio Enciso El Pinar, oriente de Medellín. Un hombre de 28 años se recupera milagrosamente en un centro asistencial tras ser brutalmente agredido por “amigos” con los que departía.

Una madrugada de traición

Los hechos se desencadenaron en la carrera 21 con calle 56BB. Según versiones extraoficiales, la víctima se encontraba departiendo con varios conocidos desde el domingo 22 de marzo. Sin embargo, al llegar la madrugada de este lunes festivo, antes de las 2:00 a. m., los ánimos se caldearon sin razón aparente.

Lo que empezó como una discusión verbal escaló rápidamente a la violencia física: los supuestos amigos arremetieron contra el joven a golpes y patadas. En medio de la gresca, uno de los agresores desenfundó un arma blanca y le propinó una grave puñalada.

Persecución en moto: Una huida por la vida

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Herido y en desventaja numérica, el hombre de 28 años logró zafarse del ataque y emprendió una huida desesperada por las empinadas calles del sector. No obstante, los agresores no desistieron y comenzaron a perseguirlo a bordo de una motocicleta, intentando alcanzarlo para rematarlo.

En un acto de supervivencia, la víctima logró escabullirse por los callejones del barrio, perdiendo el rastro de sus perseguidores y logrando llegar por sus propios medios a un centro hospitalario de la ciudad.

El joven permanece bajo observación médica mientras se recupera de las lesiones por los golpes y la herida punzante.