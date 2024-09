“Con esa medalla no pago la luz”: Polémica expresión de Sebastián Viera, sobre el robo al jugador de Bucaramanga

Resumen: El ex portero del Junior de Barranquilla, Sebastián Viera, generó controversia al minimizar la importancia de la medalla otorgada por la alcaldía Bucaramanga a los campeones, afirmando en el programa "El VBar" de Caracol Radio que "con esa medalla no pago la luz". Viera comparó la medalla con la de la Liga BetPlay, afirmando que solo esta última tiene un valor real. Las declaraciones de Viera fueron criticadas por algunos periodistas y aficionados, quienes consideraron que no valoraba el reconocimiento simbólico de la ciudad a su equipo. A pesar de la controversia, la medalla robada al jugador Carlos Henao fue recuperada por su familia.