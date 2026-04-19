Con emotivo mensaje, Erika Fontalvo despide a su exesposo, fallecido cuatro años después de un grave accidente

Resumen: A pesar de haber finalizado su relación sentimental, la comunicadora dejó claro que el amor familiar, el respeto y la lealtad jamás desaparecieron

Minuto30.com .- La reconocida periodista Erika Fontalvo acudió a sus redes sociales para rendir un sentido homenaje y despedir a Carlo Fabián Vallejo Mora, su exesposo y compañero de vida, quien falleció en los últimos días. Su partida ocurre tras batallar estoicamente durante cuatro años con las secuelas de un grave accidente de tránsito sufrido en enero de 2022, cuando fue atropellado por un vehículo mientras montaba en bicicleta.

A través de su cuenta de Instagram, Fontalvo compartió una galería fotográfica acompañada de un conmovedor texto donde exaltó la valentía de Carlo, quien era cirujano vascular, y agradeció por el tiempo extra que pudieron compartir tras el trágico suceso.

El “milagro” de cuatro años más de vida

En su escrito, la periodista describió la supervivencia de Carlo al siniestro vial inicial como un verdadero milagro. Agradeció profundamente al personal de la salud que hizo “hasta lo imposible para salvar y recuperar a uno de los suyos”, permitiendo que él pudiera acompañar a su familia y dejar valiosas enseñanzas durante este tiempo adicional.

“Ese mismo Dios misericordioso, pleno de amor y bondad, permitió que continuara cuatro años más al lado de sus seres amados, luego del siniestro vial que estuvo a punto de costarle la vida en 2022. No era aún su tiempo, todavía debía mostrarle al mundo la grandeza del milagro que Dios había obrado en él”, expresó Fontalvo.

Un vínculo inquebrantable más allá de la separación

A pesar de haber finalizado su relación sentimental, la comunicadora dejó claro que el amor familiar, el respeto y la lealtad jamás desaparecieron. Recordó a Carlo como un “socio vital”, destacando su rol fundamental y su devoción como padre de su hijo Alejo y de Lucy, a quien siempre trató como a su propia hija.

“Fueron muchos años a su lado, compartidos en distintas etapas, como compañeros de vida, padres, socios vitales y expareja, pero siempre unidos por el irrompible lazo del amor… como lo fuimos hasta el último de sus días”, afirmó con gratitud.

Mensaje de resiliencia y agradecimiento

La periodista aprovechó el espacio para enviar un mensaje de fortaleza y agradecer, en nombre de sus hijos y de toda su familia, las innumerables muestras de afecto y solidaridad recibidas por parte de sus seguidores.

Asegurando que la memoria y las batallas de Carlo darán frutos durante largo tiempo, cerró su tributo reafirmando la unión familiar frente a la adversidad: “Vamos hacia adelante, porque unidos somos más fuertes. Lo aprendimos hace cuatro años y renovamos esa confianza hoy”.

Mensaje de Erika Fontalvo a Carlo