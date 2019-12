Con un emotivo mensaje de agradecimiento Juan Daniel Roa confirmó su salida de Santa Fe

A través de sus redes sociales el jugador Juan Daniel Roa confirmó su salida de Santa Fe y dejó un emotivo mensaje de agradecimiento al club y a los aficionados tras disputar con el equipo desde el 2010.

El jugador de 28 años jugó para el equipo ‘cardenal’ a lo largo de 10 temporadas, anotó nueve goles y consiguió ocho títulos, entre los cuales se encuentra la Copa Sudamericana la Suruga Bank.

El centrocampista comentó junto un collage de imágenes donde se le ve en apartes felices con el equipo: “gracias Santa Fe por todo lo vivido, siempre llevaré este equipo y estos colores en mi corazón, toda mi carrera se la debo a Santa Fe, solo palabras de agradecimiento tengo con esta gran institución la cual creyó en mí y en mi trabajo fuerte día a día”.

Prosiguió recordando los diferentes momentos que vivió con el club, “tuve la oportunidad de vivir los mejores momentos de Santa Fe, también viví uno de los momentos más críticos pero con trabajo, fe y sacrificio el equipo sacó la gallardía de mostrar que somos un equipo grande y de jerarquía”.

Igualmente agradeció a la afición “que demostró que es la más grande de Colombia por su apoyo” y no descartó la posibilidad de regresar al equipo en el futuro, “gracias por todo, los llevaré siempre en mi corazón y espero regresar algún día, porque no solo fue un equipo sino una familia, la cual me dejó grandes amistades verdaderas”.