Con el partido inaugural de Alemania contra Escocia, inicia la Eurocopa

Resumen: ¡La Eurocopa 2024 arranca! Alemania y Escocia abren la cita continental La Eurocopa 2024 comenzó este viernes 14 de junio con el partido inaugural entre Alemania y Escocia. El torneo, que se disputa hasta el 14 de julio, reúne a las 24 mejores selecciones de Europa en busca del título. Inglaterra, con figuras como Jude Bellingham, llega como favorita. El primer día de competencia también incluye los partidos Hungría vs. Suiza (8:00 a.m.) y España vs. Croacia (11:00 a.m.). Mañana sábado, Italia se enfrenta a Albania (2:00 p.m.).