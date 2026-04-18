Resumen: La ilusión continental de los dirigidos por Alejandro Restrepo se está desmoronando rápidamente. Sus posibilidades de supervivencia en el Grupo A de la Copa Libertadores son mínimas

¡Con el orgullo herido! Medellín agoniza en la Liga y se hunde en la Libertadores

Minuto30.com .- El Independiente Medellín emprende su amargo regreso a territorio colombiano y el panorama no podría ser más oscuro. Tras recibir un auténtico baile en el mítico Maracaná, donde el Flamengo le pasó por encima con una contundente goleada 4-1, el ‘Poderoso de la Montaña’ vuelve al país al borde del abismo en ambas competiciones.

Un papelón internacional

La ilusión continental de los dirigidos por Alejandro Restrepo se está desmoronando rápidamente. Sus posibilidades de supervivencia en el Grupo A de la Copa Libertadores son mínimas; el equipo se estancó en la tercera posición con apenas un punto, producto de un flojo empate en su debut frente a Estudiantes. La posterior paliza sufrida a manos del ‘Mengão’ —comandado por un letal Lucas Paquetá— dejó en evidencia que el nivel actual del equipo está muy por debajo de las exigencias del certamen.

Crónica de una eliminación anunciada en el torneo local

Pero el martirio no se queda en la aduana. Al aterrizar en Colombia, el DIM se estrella de frente con la dura realidad de la Liga BetPlay, donde sus chances de clasificar a los cuadrangulares semifinales son casi nulas. Relegados a la casilla 14 con apenas 17 puntos, el ‘Equipo del Pueblo’ llega sin margen de error.

Con este pesado ambiente y la presión de la hinchada al límite, el plantel deberá recomponerse anímicamente para enfrentar este domingo, 19 de abril, a las 4:10 p.m. a Alianza en la ciudad de Valledupar.

Un tropiezo más este fin de semana sentenciaría su eliminación prematura del torneo, a la espera de poner al día el calendario el próximo miércoles ante Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot.