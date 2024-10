¡Con el corazón destrozado! Daniel Muñoz escribió tras la expulsión

Resumen: La Selección Colombia sufrió hasta el último minuto para vencer a Uruguay por 1-0 y clasificar a la final de la Copa América 2024. La expulsión de Daniel Muñoz en el segundo tiempo puso en vilo el sueño tricolor, pero el equipo supo defender la ventaja con heroísmo. El partido fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando el gol con ahínco. Colombia se puso en ventaja gracias a un golazo de Jefferson Lerma en el primer tiempo, pero Uruguay no se rindió y presionó hasta el final. La tensión aumentó considerablemente tras la expulsión de Daniel Muñoz por doble amarilla en el minuto 54. Con un hombre menos, Colombia se vio obligada a defender con uñas y dientes, pero el equipo supo aguantar la presión y se llevó la victoria. El drama no terminó ahí. En los últimos minutos del partido, Uruguay tuvo un par de ocasiones claras para empatar, pero la fortuna estuvo del lado de Colombia. Al final, el marcador no se movió y Colombia se clasificó para la final de la Copa América, donde se enfrentará a Argentina el próximo domingo 14 de julio. Un partido que promete ser apasionante.