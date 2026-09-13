¡Con doble pared! Inmovilizan vehículo que llevaba 2.5 toneladas de marihuana por vías del Huila

Resumen: Las Fuerzas Militares asestaron un nuevo y contundente golpe a las estructuras del narcotráfico. Un vehículo de carga pesada que intentaba burlar los controles viales con una sofisticada caleta fue interceptado por las tropas.

Minuto30.com .- La ofensiva de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas sigue arrojando resultados de alto impacto. En las últimas horas, el Ejército Nacional reportó la exitosa ejecución de una operación de control en el sur del departamento del Huila, la cual permitió sacar de circulación un gigantesco cargamento de estupefacientes que tenía como destino el sur del país.

En total, las tropas lograron incautar más de 2,5 toneladas de marihuana, una cantidad que refleja la magnitud de las operaciones logísticas de los grupos criminales en esta región.

El ingenio criminal al descubierto

El hallazgo se produjo gracias a la pericia de los uniformados durante las labores de inspección. Al detener un camión que cubría la ruta entre el departamento del Cauca y la ciudad de Florencia (Caquetá), los soldados notaron modificaciones inusuales en la estructura del vehículo.

Tras una revisión minuciosa, descubrieron que las más de dos toneladas y media de marihuana viajaban meticulosamente ocultas en una caleta de doble pared, construida al interior del furgón con el propósito específico de evadir los retenes de la Policía y el Ejército en las carreteras nacionales.

Un golpe a la chequera del terrorismo

Más allá de la cantidad de droga decomisada, el impacto real de esta operación radica en el duro revés económico que sufren las organizaciones ilegales.

Según el reporte oficial emitido por el Ejército Nacional, se estima que el valor del cargamento incautado asciende a los 3.765 millones de pesos. Esta millonaria suma representa una afectación directa a las finanzas de los Grupos Armados Organizados (GAO) que operan en esta zona del país, debilitando su capacidad logística y operativa para la compra de armas y la financiación de actos terroristas.