Cierres por trabajos y derrumbes, así están las vías de Antioquia para este fin de semana

Resumen: Estado de las vías en Antioquia para este fin de semana (3 al 5 de mayo de 2024): Resumen: La mayoría de los corredores viales principales están habilitados. Se presentan algunas restricciones y cierres parciales en vías específicas. Se recomienda consultar las novedades por subregión antes de viajar. Planifique su viaje con anticipación y use vías alternas si es necesario. Detalles: Novedades en subregiones: Oriente, Occidente, Suroeste, Norte y Peaje Pajaro y Norte. Restricciones: Vehículos de carga, ciclistas, peatones, motos, etc. Cierres parciales y totales: Consulte la meta descripción para ver las vías afectadas y los horarios. Trabajos en la vía: Mantenimiento, construcción de puentes, mitigación de deslizamientos, etc. Recomendaciones: Transitar con precaución, estar atento a la señalización vial y usar vías alternas si es posible.