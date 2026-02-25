¡Con condiciones! Estados Unidos autoriza la exportación y reexportación de petróleo hacia Cuba

El bloqueo de EE.UU. tras la caída de Maduro deja a Cuba en la oscuridad total: clases suspendidas, hoteles cerrados y vuelos afectados

Minuto30.com .- En un giro diplomático y económico sin precedentes en los últimos 70 años, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó este miércoles que ha autorizado la exportación y reexportación de petróleo y sus derivados hacia Cuba. La medida, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), marca un nuevo capítulo en la política exterior de Washington hacia la isla.

Este anuncio llega en un contexto regional transformado tras la reciente caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela mediante una incursión militar estadounidense, hecho que había dejado a La Habana en una situación energética crítica debido a las sanciones previas.

Las “condiciones estrictas” del Tesoro

La autorización no es un cheque en blanco para el gobierno cubano. Según la nota explicativa del Departamento del Tesoro, la Excepción de Licencia SCP permite el flujo de combustible bajo condiciones específicas:

Destino Privado: El petróleo (incluyendo gas y otros productos) debe ir dirigido exclusivamente a entidades o personas del sector privado cubano.

Uso Personal y Económico: Las exportaciones deben ser para uso del sector privado y actividades del sector económico independiente, incluyendo necesidades humanitarias.

Origen Venezolano: Se permitirá la reexportación de petróleo venezolano desde EE. UU. a la isla, siempre que se cumplan los filtros de la OFAC.

Un cambio de era en la isla

Por primera vez desde el inicio de la era comunista hace casi siete décadas, Cuba ha tenido que ceder y autorizar la importación de combustible por vías privadas.

La Habana se vio forzada a esta apertura tras el colapso de su principal aliado (Venezuela) y la presión económica que llevó al sistema energético de la isla al borde del colapso total.

Ayuda humanitaria vía canales religiosos

De forma paralela al anuncio energético, el Departamento de Estado de EE. UU. informó sobre el desembolso de millones de dólares en ayuda para el pueblo cubano. Sin embargo, en un movimiento para evitar el fortalecimiento del aparato estatal comunista, Washington aclaró que estos recursos serán canalizados a través de la Iglesia Católica.

