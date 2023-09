¡Los tenía en la nevera! En una carta hombre confiesa cómo mató a su familia

in

La comunidad de Olavarría atónita, en Argentina, está conmocionada porque el cruel relato de un hombre, quien envió una carta para contar cómo había asesinado a su esposa María Sandra Aguer (53), y su hijo, Thiago Contreras, de 15 años, y luego guardó sus cuerpos en la nevera.

El presunto homicida fue identificado como Marcelo Fabián Ene, de 42 años, y se quitó la vida luego de haber confesado el atroz crimen.

De acuerdo con medios internacionales, la situación se supo cuando una de las hijas mayores de la mujer alertó a las autoridades porque ni su madre ni su hermano aparecían, por lo que fueron hasta la casa y encontraron la aberrante situación.

Las autoridades encontraron la carta, donde el hombre detallaba todo lo que había pasado y la razón del asesinato, que según él, fue producto de los malos tratos y la insostenible relación que llevaba con las dos víctimas.

“Yo sé que no se justifica lo que hice. Fue una reacción de la cual me arrepiento”, escribió.

En su carta, explicó que estaba cansado de tener que hacer las tareas domésticas: “Era algo insoportable y estresante llegar todos los días de trabajar y problemas tras problemas y yo no hacía más nada que trabajar, cocinar y dormir”, se lee.

Las autoridades también explicaron que en el relato contó cómo fue el día del crimen: “Me levanté sin decir nada, agarré el martillo, entré a la pieza sin mediar palabras y le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo (sic)”

Por último, el hombre quiso pedir perdón por el hecho, pero eso no devolverá la vida de los fallecidos.

“Solo me queda pedir perdón, pero el perdón no arregla lo que hice. No le digan a mi vieja, tírenme al arroyo y listo”. Y dijo que congeló los cuerpos “para que puedan velarlos como corresponde”.

Más noticias Internacionales