«Con Brasil nunca se es favorito»: Néstor Lorenzo está tranquilo

Resumen: Néstor Lorenzo tranquilo ante Brasil: "Jugaremos a lo mejor nuestro para estar a la altura". El técnico de la Selección Colombia se mostró sereno en la rueda de prensa previa al crucial partido contra Brasil por el liderato del Grupo D de la Copa América 2024. Lorenzo no se inmuta por las tarjetas amarillas: Afirmó que todos los jugadores están disponibles y que la alineación titular se definirá en función del rendimiento y no de las amonestaciones. Respeto por Brasil pero sin complejos: El entrenador colombiano reconoce la historia y grandeza de la 'Canarinha', pero confía en las capacidades de su equipo y en escribir nuevas páginas gloriosas para la Selección Colombia. El objetivo: clasificar como primero: Lorenzo no esconde la ambición de Colombia y asegura que buscarán la victoria ante Brasil para asegurar el primer puesto del grupo y una posición favorable en los cruces de cuartos de final.