Con 74 años trabaja como repartidor de una aplicación de delivery a pie y es un reconocido nadador

A Mariana ya se le estaba dañando el genio de tanto esperar su pedido que había hecho por la aplicación de delivery, desde la comodidad de su casa y sin mucha molestia había ordenado una pizza, que por cierto llevaba más tiempo de retraso de lo habitual, pero cuando abrió la puerta y vio a Francisco Sánchez parado frente a ella con una sonrisa y la comida lista, se olvidó del mal humor.

Luego de recibir su pedido la mujer calificó con el puntaje más alto al veterano repartidor y manifestó en su cuenta de Facebook: “El señor Francisco es un repartidor de UberEats que hace sus entregas a pie, se pierde un poco entre las calles pero de que llega, llega. Por favor tengan paciencia y sean generosos con su propina, es bastante mayor y evidentemente tiene la necesidad de trabajar. Muy amable el señor lo hace con toda la actitud”, la historia se volvió viral rápidamente

Pachito, como es conocido, tiene 74 años edad y es un nadador profesional y reconocido por esa profesión en México, él siempre divide sus días entre la familia y sus largas caminatas para entregar los pedidos.

Todos los pedidos los entrega a pie, pues necesita hacer ejercicio y mantenerse ocupado, contó que no lo hace por necesidad económica. “Lo agarré (el trabajo) como un juego… Porque a mí mis doctores del Seguro siempre me pidieron que hiciera ejercicio, que me pusiera a nadar o caminara”, manifestó en el diario El Universal de México.

Por estas razones ‘Pachito’ tomó el trabajo: “yo quería mantenerme activo y recuperar mi peso de 60 kilos, porque ya estaba en 75…”, luego de que ‘agarró’ el trabajo como repartidor: “bajé de peso y cada vez que voy al doctor, me chequeo: ya peso menos y así ando”.

Luego de que saliera a la luz pública, varios de los deportistas que fueron dirigidos por él lo saludaron, reconocieron y destacaron como profesional y como persona.

“Siempre fue de los entrenadores de natación con atletas en Selección Nacional, de hecho, fue parte de alguna selección cuando aún nadaba y me tocó ser su compañero cuando yo también era entrenador”, expresó el exnadador Juan Manuel Rotter, mensajes muy similares se replicaron por las redes.

Sobre el trabajo de repartidor contó que, solo lo hace de lunes a viernes y se sienta en la plaza comercial Reforma, a esperar a que “le caiga un pedido”.