Gerard Piqué y Shakira siguen siendo los protagonistas de titulares de prensa en el mundo, y esta vez, una vez más, lo vuelven a ser, ¿por qué? Luego de dos meses de haberse mudado de Barcelona a Miami, Shakira regresa a España con sus hijos, Sasha y Milan.

De acuerdo con Telecinco, la intérprete del éxito musical ‘Te felicito’ llegó al país europeo “con 20 maletas” para que sus hijos compartieran con su padre hasta el próximo 19 de junio, cumpliendo así con lo acordado.

Sin embargo, en un principio la idea era que Piqué viajará a Estados Unidos, según la periodista Lorena Vázquez la cantante cambió de planes y decidió viajar al viejo continente.

“Tal y como avanzamos en exclusiva Las Mamarazzis hace unos días, el 2 de junio era la fecha pactada por la expareja para que Piqué viajara desde Barcelona a Miami para recoger a sus hijos, ya que finalizaban el curso escolar en Estados Unidos”, indicó la comunicadora.

Incluso, mencionó en su momento “la coincidencia de que el domingo (4 de junio) se cumple un año del comunicado que confirmaba la separación. Si los planes no cambian de nuevo, los menores se reencontrarán el domingo con su familia paterna en Barcelona y permanecerán bajo la custodia de su padre hasta el próximo 19 de junio”, concluyó.

Shakira junto a sus hijos llegando a Bcn (4 de junio) pic.twitter.com/1ih30QbAV0 — Shakira-Barranquilla (España) (@sweetycary) June 4, 2023

Además, uno de los episodios que se creen más incómodos de la estadía de la famosa en dicho país, es su asistencia al GP de España de Fórmula 1 (Gran Premio de España), donde su expareja también se presentará.

Cabe recordar que el pasado mes de abril la artista a través de su cuenta de Instagram envió un emotivo mensaje.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, dijo.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, concluyó.

