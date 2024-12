Con 118 años de vida fallece Don Jesús el antioqueño más viejo del municipio de Amalfi considerando un referente querido en la región.

En redes sociales se conoció el fallecimiento de don Jesús Elías Loaiza q.e.p.d, Amalfitano que vivió 118 años de vida y se consideraba «fundador de su municipio» ya que vivió parte del desarrollo de Almalfi. A solo 7 días de cumplir un año más, don Jesús, deja un larga descendencia de hijos, hijas, nietos y tatarnietos.

«Cojan la vida buena, a trabajar» Don Jesús Elías Loaiza q.e.p.d.

Al tener 118 años de vida fue considerado uno de los antioqueños más longevos de Antioquia y Colombia. Hace cuatro años, la Alcaldía de Amalfi, le realizó un homenaje como ilustre ciudadano donde revelaba aspectos de su vigorosidad y lucidez. «Me acuesto a las siete de la noche, me levanto a las cuatro de la mañana a hacer café. Y siento a ver el amanecer. Después, me voy a trabajar» decía don Jesús Elías Loaiza q.e.p.d como buen paisa que nunca olvidaba la tradición de beber uno de los productos simbolo de Colombia y la región.

Con 11 hijos que tuvo, se destacó en ese video un detalle especial al expresar que «nunca conoció las pastillas, porque nunca se enfermó». En el singular hablado paisa dijo «A mí no me duele una muela… porque no las tengo (risas)». Su humor cuando rondaba sus 114 años era intacto y al fallecer a los 118 años, sus hijos y familia recuerdan que era un antioqueño con gran corazón. El año pasado, el ex Gobernador Aníbal Gaviria lo había visitado y en homenaje entregaba 118 mejormientos de vivienda para Amalfi como lo pedía don Jesús. Quien soñaba con que se mejorarán servicios de acueducto y alcantarillado en una de las veredas.

Don Jesús Loaiza 118 años de vida descansa en paz