Resumen: Con goles de Andrés Sarmiento y Marlos Moreno, el equipo dirigido por Lucas González hizo respetar el Atanasio Girardot. El triunfo le permitió al 'Verdolaga' dar un salto importante en la tabla y superar a su rival de patio.

Con 10 hombres, Atlético Nacional vence 2-1 al Deportivo Cali y se mete en el grupo de los cuatro mejores

Minuto30.com .- Atlético Nacional hizo vibrar a su hinchada en el estadio Atanasio Girardot tras conseguir una sufrida pero valiosa victoria por 2-1 frente al Deportivo Cali, en un duelo válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay. El equipo antioqueño demostró jerarquía para sobreponerse a la adversidad y asegurar tres puntos de oro que reacomodan la tabla de posiciones.

El encuentro, que prometía emociones, no defraudó. Los dirigidos por Lucas González salieron a imponer condiciones desde el pitazo inicial, logrando un control efectivo del balón y generando las opciones más claras de peligro.

Goles y resiliencia ‘Verdolaga’

La apertura del marcador llegó temprano. Al minuto 18, el atacante Andrés Sarmiento logró vulnerar la red visitante, desatando la alegría en las tribunas del coloso de la 74. Nacional controló las acciones de la primera mitad, pero el escenario se complicó drásticamente en la etapa complementaria.

Al minuto 52, el mediocampista Matheus Uribe vio la tarjeta roja, dejando al conjunto local con 10 hombres. Pese a la inferioridad numérica, Nacional no renunció al ataque y, en una muestra de efectividad, Marlos Moreno amplió la ventaja al minuto 64.

El Deportivo Cali adelantó líneas buscando aprovechar el hombre de más y logró el descuento al minuto 74 por intermedio de Nicolás Benedetti, poniéndole drama a los minutos finales. Sin embargo, la defensa local logró resistir los embates ‘azucareros’ para sellar el triunfo.

Radiografía del partido: Las estadísticas

El dominio de Atlético Nacional no solo se reflejó en el marcador, sino también en los números del encuentro, donde superó a su rival en generación ofensiva y posesión:

Estadística Atlético Nacional Deportivo Cali Posesión de balón 55% 45% Remates totales 12 6 Remates al arco 8 3 Tiros de esquina 3 2 Fueras de juego 0 8 Faltas cometidas 14 14 Tarjetas amarillas 4 3 Tarjetas rojas 1 0

Salto en la tabla de posiciones

Este resultado tiene un impacto directo e inmediato en las aspiraciones del equipo de Lucas González. Con los tres puntos sumados, Atlético Nacional logró un importante ascenso, pasando de la novena (9) a la cuarta (4) posición en la tabla general de la Liga BetPlay.

Este salto anímico y numérico tiene un sabor especial para la hinchada, ya que con esta victoria, el conjunto ‘Verdolaga’ logró superar en la clasificación a su tradicional rival de patio, el Deportivo Independiente Medellín, consolidando un arranque de campeonato prometedor tras poner al día su calendario.