“Los túneles están listos hace 10 meses y la vía hace 3 meses”: comunidad pide poner en funcionamiento la Unidad Funcional 2 de Pacífico 1

Usuarios de la vía y comunidad, piden poner en funcionamiento la Unidad Funcional 2 de Pacífico 1 que actualmente no está habilitada por falta de un pequeño tramo de solo 300 metros.

Srs @ANI_Colombia la Unidad Funcional 2 de Pacífico 1, está mejor q la Troncal del Café que hoy usamos. Pónganla al servicio de los que pagamos el peaje y en una mesa aparte resuelvan lo jurídico y administrativo con la Concesionaria. Piensen por 1ra vez en nosotros los usuarios. pic.twitter.com/ERXIFGHWPb — Norman Correa Betancur (@NormanCorreaB) November 6, 2023

Así lo explicó Norman Correa Betancur, miembro Mesa Técnica del Suroeste, quien aseguró que está vía está mejor que la Troncal del Café y pide a la ANI que sea puesta al servicio mientras solucionan los aspectos jurídicos y administrativos con la concesionaria.

“La Unidad Funcional 2 de Pacífico 1 está prácticamente lista, solo pendiente de un pequeño tramo de 300 metros (que tiene como solución definitiva un falso túnel) en el que hoy hay un bypass funcional que tiene el visto bueno preliminar de la interventoría para su uso.

Qué los asuntos administrativos y jurídicos los resuelvan la ANI y la concesionaria en una mesa aparte, pero mientras tanto, que pongan la vía (que está lista para usarse) incluidos los túneles de Amagá al servicio de quienes pagamos el peaje.

Piensen por primera vez, en nosotros los usuarios y no solo en sus minucias administrativas, jurídicas y burocráticas, no impidan más el desarrollo del Suroeste Antioqueño, ya les hemos tenido demasiada paciencia, es hora que seamos primero los usuarios”, manifestó.

Correa también explicó que la ANI no ha recibido la UF2 porque el contrato dice que se recibirá cuando esté lista y la empresa concesionaria no la pone en operación porque no se la han recibido ni pagado y si la pone en servicio los seguros no cubrirían la responsabilidad civil.

