Con los Computadores Futuro, los estudiantes pueden acceder a los cursos virtuales gratis de la Alcaldía de Medellín

in

Para que los 45.000 estudiantes priorizados hasta la fecha para recibir Computadores Futuro complementen su formación académica, la Alcaldía de Medellín tiene una significativa oferta de cursos virtuales a los que pueden acceder gratis y así aprovechar su tiempo libre, especialmente durante el receso escolar que va del 7 al 18 de octubre, día que regresarán a las aulas.

Los alumnos pueden prepararse para enfrentar los retos del siglo XXI al conocer temas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial, ampliar sus conocimientos en una segunda lengua como el inglés y capacitarse en la prevención del embarazo adolescente. De esta manera, la ciudad se consolida como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Ellos se están inscribiendo en programas virtuales, por ejemplo de inglés, y han podido avanzar. Hemos tenido experiencias en las que alfabetizan digitalmente a sus familias”, afirmó la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.

La Secretaría de Educación cuenta con licencias de la plataforma Slang para que quienes estén en bachillerato fortalezcan el inglés. Para acceder se pueden inscribir en https://bit.ly/382rKku.

Además, la Secretaría de la Juventud tiene un espacio de oportunidades en el que hay cursos de diferentes temáticas para los jóvenes. Para acceder a esta oferta se ingresa a https://api.medellinjoven.com/oportunidades.

“Mi forma de estudiar, antes, era más suave; casi no investigaba muy bien porque era en el celular, pero ya con el computador he ampliado más mis investigaciones y sacar buenos trabajos. Es mejor aprovechar estos computadores porque eso no se ve siempre”, manifestó Alfredo José Orta, estudiante de la I.E. Monseñor Víctor Wiedemann.

La Secretaría de Desarrollo Económico, a través del programa “Industria de Talentos”, le apuesta a la formación en tecnología e innovación. La inscripción se hace en https://inscripciones.medellindigital.gov.co/.

Así mismo, la Agencia de Educación Postsecundaria -Sapiencia tiene cursos de preparación para la universidad y de educación continua en https://arrobamedellin.edu.co/index.php/programas-academicos/.

El Despacho de la Gestora Social, junto a la Secretaría de Innovación Digital, trabaja por reducir el embarazo adolescente, por eso, dispone del curso “Prevención de Embarazo en Adolescentes”, que se puede realizar en http://escuelavirtual.medellin.gov.co/.

La Administración Distrital se fijó el objetivo de entregar 150.000 Computadores Futuro al finalizar el actual período de gobierno y seguir sembrando, desde la educación, la semilla del Valle del Software de la Medellín Futuro.