¡Compró un congelador para esconder las cabezas! Actor colombiano condenado a Cadena Perpetua por doble crimen en Reino Unido

Minuto30.com .- En las últimas horas se ha conocido la dura sentencia judicial a la que se enfrenta un actor colombiano en Rieno Unido, luego de protagonizar un macabro crimen contra dos hombre con los que mantenía relaciones sexuales y a quienes habría pretendido hurtar las cuentas bancarias.

El Tribunal de la Corona de Woolwich, dictó sentencia de cadena perpetua contra el actor y creador de contenido para adultos colombiano, Yostin Andrés Mosquera. Según los reportes de los medios británicos, el 8 de julio de 2024, Mosquera utilizó un martillo y un cuchillo para asesinar a sus víctimas, identificadas como Paul Longworth, de 71 años, y Albert Alfonso, de 62. Tras el ataque, intentó utilizar un computador para acceder y sustraer el dinero de las cuentas bancarias de los fallecidos.

Las víctimas, que convivían en unión civil, al parecer mantenían relaciones sexuales con el colombiano. La investigación además reveló que los británicos habían viajado a Colombia previamente para estar con el actor.

Un martillo y un cuchillo

Un video de seguridad capturó el momento en que Mosquera cerró las cortinas de la casa, al parecer intentando ocultar sus acciones. Una vez a solas, atacó a Paul Longworth con un martillo. Tras el crimen, escondió el cuerpo y, según las investigaciones, en un acto escalofriante, habría buscado en internet «cuánto tiempo tardaba en descomponerse un cuerpo».

El segundo homicidio ocurrió al regreso de la otra víctima; cuando Albert Alfonso llegó al apartamento, Mosquera lo apuñaló en repetidas ocasiones hasta asesinarlo.

En un intento por ocultar su macabro acto, al dia siguiente del doble crimen compró un congelador, al parecer para guardar los restos de ambas víctimas, quienes fueron descuartizados.

Maletan que goteaban sangre

La noche del 10 de julio de 2024, Mosquera fue visto cruzando el puente Clifton de Bristol con dos maletas pesadas y de las que goteaba sangre. Tras ser confrontado por un testigo, el colombiano abandonó las maletas y huyó. La policía, alertada, encontró partes de los cuerpos y algunos datos que llevaron a ubicar la vivienda de las víctimas.

El macabro hallazgo llegó cuando al registrar el apartamento la policía encontró las cabezas de las víctimas dentro del congelador, asi como otras partes faltantes de los cuerpos.

El inspector jefe de Detectives Ollie Stride de la Policía Metropolitana confesó: «Esas imágenes se nos quedarán grabadas por mucho tiempo”, ilustrando el impacto de la escena en los investigadores.

Condena equivalente a los crímenes atroces

Yostin Andrés Mosquera fue condenado el viernes 24 de octubre por un juez, quien sentenció que “Fue una tragedia para ellos que Yostin Mosquera, entrara en sus vidas”, determinó que el actor deberá cumplir Cadena Perpetua, y al menos 42 años de prisión antes de que se pueda considerar cualquier opción de reducción de su condena.

