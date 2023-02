[FOTOS] «Poco a poco el corazón va perdiendo la fe»: Compra de boletas para RBD es un «infierno»

El regreso de RBD es una locura y tras confirmar que ‘Medellín es Rebelde’ y se convirtió en la única ciudad de Colombia que recibirá a la banda, millones de personas enloquecieron de emoción y se dispusieron a soñar con conseguir una entrada.

Este 15 de febrero comenzó hacia las 8 de la mañana la preventa oficial para el concierto y tras largas filas virtuales, cientos de usuarios desesperados muestran su rabia y ansiedad con el sistema de boletería, pues afirman llevar varias horas esperando y la pagina además de estar caída, los saca repentinamente.

Otro de los problemas que han denunciado, es que cuando logran ingresar les muestra algunas localidades disponibles, pero al dar clic en comprar, ya aparecen agotadas.

Faltando menos de media hora la tensión en los fanáticos de RBD aumenta y las redes sociales, Twitter, en especial, es la plataforma en la que se desahogan y suplican ayuda para no quedarse por fuera de este gran y soñado y evento.

Las boletas de rebelde estaban vendidas desde antes del espectáculo. No debería ni sorprenderme, pero si me arde. Así es todo en Colombia. Esta foto la tomé a las 9 am cuando pude entrar y oriental baja ya estaba “agotado” y no me dejaba seleccionar ninguna de las zonas. @eticket pic.twitter.com/Lm2VwgKJZB

