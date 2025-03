El complot contra Uribe

Las audiencias del juicio contra el Presidente Uribe están dejando claro que no existen pruebas contra él y que las presuntas víctimas parecen más presuntos victimarios.

Héctor Romero, quien fuera abogado de Monsalve y Deyanira es el único testigo que estaba en la reunión entre Cadena (el abogado de Uribe) y Monsalve (el supuesto paramilitar que vincula a Uribe con el paramilitarismo). Romero declaró que no le constaba que Cadena le hubiese solicitado a Monsalve que no dijera nada o mintiera para favorecer a Uribe. Esto contradice a Monsalve, quien había afirmado que Romero sabía que Cadena le estaba haciendo ofrecimientos.

Deyanira (la esposa de Monsalve) sostuvo que ella le envió a Monsalve con Romero un reloj espía para que grabara su conversación con Cadena y que supuestamente, Romero le explicó a Monsalve cómo usarlo. Romero afirmó que no sabía que era un reloj espía, que se limitó a entregarlo a Monsalve.

La ex fiscal Hilda Niño sostuvo que en la Fiscalía de Montealegre le ordenaron buscar declaraciones de los paramilitares y sostener entrevistas con ellos para buscar versiones sobre Álvaro Uribe y Santiago Uribe. Ella acudió a Uribe por la nota pública en la que Uribe solicitó por redes que le hicieran llegar información sobre testigos.

Sobre las presiones para que paramilitares dijeran algo sobre los Uribe supe del caso del paramilitar “Julián Bolívar”, quien estuvo cerca de ser extraditado por supuestamente haberse negado a hablar contra Uribe. Valdría la pena la investigación de lo sucedido con ese paramilitar, pues fue bajo la Fiscalía de Montealegre. Conocí de la revocatoria de la extradición que es una decisión muy atípica, que podría probar la estrategia contra los Uribe.

En el juicio, el paramilitar “Tuso Sierra” negó conocer a Uribe y mencionó que nunca entró a la Gobernación de Antioquia mientras Uribe fue gobernador. También confirmó que Piedad Córdoba e Iván Cepeda lo buscaron en una cárcel en Washington y le ofrecieron asilo en Francia o Suiza a cambio de declarar contra Uribe.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Mancuso en juicio mencionó que Piedad Córdoba sí ofreció beneficios, pero que él nunca vio “el ofrecimiento como una dádiva sino como un gesto humanitario”. Mancuso también mencionó que el Tuso Sierra le contó que no le constaba nada respecto de los señalamientos contra Uribe.

Muchos otros paramilitares han mencionado que los buscaron para hablar contra Uribe. Alias «Mono Leche» afirmó que estando recluido le ofrecieron dinero y beneficios a nombre del senador Cepeda.

En el juicio también declaró alias “Caliche” quien fue otra de las vías de contacto con Monsalve. Él buscó a Álvaro Hernán Prada alegando tener contacto con un testigo que quería rectificar lo que había dicho contra Uribe.

Monsalve por su parte dijo que era un enviado de Uribe que buscaba obligarlo a cambiar su testimonio en contra del expresidente. Caliche aclaró el asunto. Dijo que no conoce ni nunca ha tenido contacto con Uribe. Además mencionó que le mintió a Monsalve sobre tener contacto con Uribe. Caliche además sostuvo que el chat y los audios con Monsalve estaban editados y no aparecían varias respuestas que él le había dado.

Llama la atención que durante el juicio la fiscal le tire papelitos al abogado de las “víctimas”; que el guardia del INPEC reciba llamadas y le pase información a Monsalve; incluso que aparezcan gestos de las supuestas víctimas con sus dedos que coinciden con el número de encuentros que tuvieron, o que se presenten supuestas pruebas mostrando videos personales y hasta pornográficos.

Claro que sería posible retorcer las historias hasta hacerlas parecer diferentes, pero los procesos penales no son el ejercicio arbitrario de enredos propios de las series de televisión. Si hay una historia posible en la que la persona no es culpable, esa prevalece sobre todas las demás. El ejercicio penal supone concluir —sin lugar a dudas— que el acusado es culpable; de lo contrario, no lo es. En el juicio ya está quedando claro no sólo lo que ocurrió, sino que no hay un solo asunto que permita concluir culpabilidad del Presidente Uribe. Su inocencia queda cada día más clara.

Aquí más Columnas de Opinión