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    ¡Por complicaciones de salud! Murió Mauricio Uribe, la inolvidable voz detrás de ‘Tranquila Reina’

    A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales del cantante Mauricio Uribe, su familia agradeció el apoyo de los fanáticos y despidió al artista

    Publicado por: SoloDuque

    mauricio uribe murio por diabetes
    Foto tomada de facebook
    ¡Por complicaciones de salud! Murió Mauricio Uribe, la inolvidable voz detrás de ‘Tranquila Reina’

    Resumen: A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales del cantante, su familia agradeció el apoyo de los fanáticos y despidió al artista

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    Minuto30.com .- El mundo de la música se despide de uno de sus grandes talentos. En las últimas horas se confirmó el lamentable fallecimiento del cantante Mauricio Uribe, ampliamente reconocido por ser la voz principal de grandes éxitos como ‘Tranquila Reina’. La noticia ha causado profunda tristeza entre sus seguidores y colegas del gremio artístico.

    Complicaciones de salud tras una cirugía

    El deceso del artista fue confirmado oficialmente por su familia y su mánager, Daniel Ruiz, quien aprovechó el difícil momento para exaltar no solo la brillante carrera de Uribe, sino también su innegable calidad humana.

    Según los reportes entregados por su círculo cercano, el cantante venía batallando contra los estragos de la diabetes. Su estado de salud sufrió un grave revés recientemente luego de ser sometido a una intervención quirúrgica. Tras el procedimiento, el artista presentó diversas complicaciones clínicas que derivaron en un deterioro progresivo, perdiendo finalmente la vida.

    Un legado musical imborrable

    Mauricio Uribe deja una huella profunda en el corazón de su público gracias a su inconfundible estilo y a un repertorio que acompañó a miles de personas. Entre sus canciones más destacadas y recordadas se encuentran:

    Tranquila Reina

    Correo de Voz

    Sobreviviré

    No Te Deseo Mal

    A través de un emotivo mensaje publicado en las redes sociales del cantante, su familia agradeció el apoyo de los fanáticos y despidió al artista con unas sentidas palabras:

    «Su legado musical permanecerá vivo a través de sus canciones y en el recuerdo de quienes admiraron su talento y calidad humana».

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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