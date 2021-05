Competitividad Urabá Antioquia

Urabá, región con grandes ventajas comparativas para el desarrollo agroindustrial, portuario, turístico, deportivo y cultural en el departamento de Antioquia. Ventajas que han sido poco aprovechadas debido a la escasa inversión estatal. Apenas está llegando inversión en la infraestructura vial, no hay cobertura total de servicios públicos como, agua potable saneamiento básico, internet entre otros, insuficiente e incompleta infraestructura social. (vivienda, instituciones educativas, hospitales, unidades deportivas etc.).

Los países desarrollados crecen al lado del mar, Antioquia y Colombia por años le vienen dando la espalda a Urabá, por fin se construyen las vías 4G que comunican a Urabá con Medellín y con el pacífico, hay tres iniciativas portuarias, dos avanzadas que son PISISÍ y PUERTO ANTIOQUIA en el Distrito de Turbo y Darién Internacional en Necoclí. Las primeras están en el PND 2018-2022, pero no se ve interés del gobierno en impulsar su materialización, al contrario, la ANI con sus exagerados requerimientos y trabas los tiene al borde del colapso. En la ANI a cada solución le encuentran un problema, el gobierno no ha entendido que los puertos generarán mayor competitividad al país. Recuerden que, en el estado la Voluntad lo es todo, y acá ha faltado. Cosa que no se entiende, pues la inversión es privada y contribuiría significativamente al desarrollo ordenado de la región.

Puertos que tienen evidentes ventajas por su cercanía a Medellín y a ciudades del interior, por estos pasará el 25% de la carga del país, mejorando tiempos en las importaciones y exportaciones, disminuyendo costos de transporte, generando empleo y riqueza, aprovechando la globalización con los TLC potenciando las exportaciones, prestando de servicios de logística y demás accesorios al transporte multimodal, pues al golfo llegan ríos como el Atrato, el León, las Vías 4G y en estudio el ferrocarril desde Medellín.

En el año 1997 la Visión Antioquia 2020 proponía que el mundo pasara por Urabá con los puertos y el canal interoceánico Atrato-Truandó, que competiría con el Canal de Panamá logrando atraer inversión extranjera, facilitando el comercio, y conectarnos con el mundo.

Es deber nuestro, liderar y exigir estas obras; para lograr la competitividad de la región; como son la autorización de la ANI para la construcción de los puertos, que EPM, La Gobernación y la Nación garanticen cobertura total de agua potable para uso de las comunidades, el turismo y la agroindustria, además adecuar o construir un hospital de alta complejidad articulado con una buena red hospitalaria, impulsar universidades con programas pertinentes a la nueva economía de la región, generando oportunidades a los urabaenses.

He sido un convencido de que debemos seguir avanzando en este propósito y por esa razón hoy me siento orgulloso de ser el autor y propulsor de la Ley que convirtió a Turbo en Distrito Especial, el reto es continuar haciendo esto realidad. Con contundencia y trabajo vamos a recuperar y fortalecer el liderazgo de Antioquia.

