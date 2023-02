[VIDEO] ¡Sí se puede! Compañero de Yaser Asprilla en Watford dejó el pánico por tartamudeo: se viralizó

El pasado lunes, 20 de febrero, el sueco Ken Sema fue figura en la victoria del Watford y desde esa noche se volvió tendencia y no precisamente por sus goles. El futbolista sufre de tartamudez y evitaba dar entrevistas para no recibir burlas por su condición o ser cuestionado.

Fue así como el volante y compañero del colombiano Yaser Asprilla dejó el pánico y tomó la decisión de hablar frente a las cámaras luego de salir figura del encuentro en EFL Championship. Cabe resaltar que en las redes sociales se volvió viral y los seguidores del equipo le aplaudieron su valentía.

Tras el impacto que tuvo la entrevista, Sema compartió unas palabras en sus redes: “Wow, ¡no esperaba este tipo de titulares! Para mí fue solo una entrevista después de un buen juego, pero estoy muy agradecido y emocionado por todo el amor y los mensajes amables que he recibido”.

Wow i didnt expect this kind of headlines! For me it was just an interview after a good game but i’m very thankful and emotionally touched for all love and kind messages i’ve received 🫶🏿🫶🏿#BeYourselfItsYourSuperpower pic.twitter.com/gddFyiNdQy

— Ken Sema (@Semaken) February 22, 2023