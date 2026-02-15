Resumen: Estas imágenes confirman que la magia del "10" está intacta, incluso cuando usa tenis casuales y solo busca pasar un rato con su familia.

¡Como si fuera fácil! Messi fue a ver a sus hijos y terminó marcando un golazo desde el córner

Minuto30.com .- Ni el día de San Valentín aleja a los Messi de las canchas. El astro argentino, aprovechando un respiro en su exigente pretemporada 2026 con el Inter de Miami, asistió este sábado 14 de febrero a las instalaciones de la Academia del club para acompañar a Thiago, Mateo y Ciro en su jornada de partidos.

Sin embargo, lo que empezó como una tranquila tarde de familia terminó en un espectáculo viral. Mientras Messi observaba desde la banda, un balón quedó cerca del banderín de córner. Ante la mirada de padres y niños, “La Pulga” no resistió la tentación: remató de zurda desde el ángulo más cerrado y la clavó en el ángulo opuesto, desatando la locura de los presentes.

Un San Valentín “al ángulo”

El video, grabado por uno de los padres asistentes, muestra la sencillez del capitán, quien tras marcar el golazo solo volteó y caminó como si hacer un gol fuera lo más normal del mundo.

El “Papá Messi” sigue siendo el Rey

No es la primera vez que vemos a Leo en modo “Soccer Dad”. Durante este 2026, se le ha visto muy activo en las prácticas de sus hijos, incluso compartiendo consejos con los compañeros de Thiago.

Estas imágenes confirman que la magia del “10” está intacta, incluso cuando usa tenis casuales y solo busca pasar un rato con su familia.