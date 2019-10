Cómo ser una Mujer Inolvidable

Si quieres ver una mujer con un sello personal único: Amparo Grisales.

Cuando era niña mi madre me hablaba sobre el particular sello personal de Jackie Kennedy Onassis. Una ex primera dama del gobierno de Estados Unidos muy reconocida por su estilo de vestir, entre otras cosas. Mi madre insistia en que cada mujer que tiene un sello personal es inolvidable. Decía que esa mujer posee algo que la distingue de las demás. Realmente cada mujer es diferente y única. Nosotras éramos cinco hermanas, y ella pretendía que cada cual fuese diferente.

No se refería solamente a la forma que viste o a su cuidado personal. Se refiere a la forma en que camina, el estilo de vida, el perfume que usa, su peinado, los lugares que frecuenta, su forma de hablar, de caminar, lo que piensa, lo que vive.

Cuando tienes tu personalidad definida es muy fácil que implantes tu sello personal. Una mujer que tiene su sello personal deja huella. Se recuerda por muchas cosas. No importa la edad que tenga. Los ingresos que tenga. Ni siquiera la educación. Es algo innato. Es su esencia.

Me encanta ver mujeres que saben quiénes son y adónde van. Me encanta ver mujeres que brillan con luz propia, sin tener que pasarle por encima a otras. Esas mujeres tienen un sello personal grandioso.

Se distinguen por tener una personalidad avasalladora, reconocida por muchos. O tal vez, es una mujer de “low profile”, es decir de bajo perfil, que no le gusta ser reconocida, pero que le encanta ayudar.

Los artistas son expertos en implantar su sello personal. Miren el caso de la reconocida cantante americana Lady Gaga. En sus inicios aparte de impresionar con su bella voz, vestía de una forma excéntrica y casi no mostraba su rostro. Lo hacía para llamar la atención y para ser diferente. Eso la convirtió en quien es hoy día. Una estrella aclamada a nivel internacional. Ahora muestra su rostro y su esencia.

Yo particularmente admiro mucho a una actriz colombiana muy reconocida, Amparo Grisales. Una mujer que a cualquier edad implanta su sello personal y su belleza innegable.

No importa el tipo de mujer que seas, brilla. Implanta tu sello personal. El tener tu sello personal definido hace que tengas más influencia en los demás. Por ejemplo, todos los “influencers” que existen en diversas áreas, son autoridades en sus respectivos campos. Te recomiendo que no trabajes solamente tu imagen para implantar tu esencia, trabaja también tu intelecto. Conviértete en una mujer inolvidable.

La autora es abogada, conferencista internacional, empresaria, y Directora de la Fundación Baila Corazón. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com