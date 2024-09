Como extrañamos al Petro senador

¿Qué hay detrás del supuesto golpe de estado que denunció Petro?. Hace unos días, Petro denunció a través de sus redes sociales un supuesto golpe de estado. Pero que conveniente resulta el anuncio, ahora que se ha vuelto a radicar en el Congreso de la República la Reforma a la Salud, que se discute el presupuesto general para el 2025 y que se revelan nuevos detalles en las chuzadas ilegales hechas a las exniñeras de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y alfil del proyecto político del Pacto Histórico.

Al parecer, crear cortinas de humo para desviar la atención ante los innegables hechos de corrupción es ya una práctica recurrente en el Gobierno Nacional. Y como si de un acto de desesperación se tratara, ahora el presidente arremete contra las altas cortes y sus magistrados. Petro, le recuerdo que cuando usted era senador era un férreo defensor de la institucionalidad y ahora que es presidente ha olvidado que existe la independencia de poderes y que las instituciones tienen la potestad de investigarlo a usted y a sus funcionarios.

Es evidente, que las investigaciones que cursan en contra de su compaña en el Consejo Nacional Electoral, por supuestamente exceder los topes lo han desesperado, al punto de afirmar que su mandato es popular y que por esa razón, solo el pueblo podría decidir su futuro. Si bien usted fue electo por votación popular, eso no significa que las instituciones no puedan investigarlo. Y es que como reza el dicho: el que nada debe nada teme; ahora bien, si supuestamente las denuncias que reposan en la Fiscalía y demás entes de control no están fundamentadas ¿por qué está tan preocupado?.

Amancerá y veremos como termina el tan prometido cambio. Aunque para ser sincero, es muy difícil que en menos de dos años que restan de gobierno Petro logre cumplir sus promesas de campaña.

