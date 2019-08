¡Como en la novela! A ‘la Peliteñida’ le cortaron el agua y ‘Marcela’ fue quien la rescató

Lorna Cepeda la actriz que le dio vida al personaje de ‘la Peliteñida’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’, relató que en la vida real le contaron el agua y fue su colega Natalia Ramírez quien interpretó a Marcela Valencia en ‘Betty’ quien la rescató.

“Les voy a contar una cosa que me acaba de pasar en este momento. Resulta que me llamaron del edificio a decirme que me cortaron el agua”, así lo detalló Lorna en el programa ‘La Movida’ el pasado fin de semana. “Esto no me puede estar pasando”, contó. Pero también manifestó que fue Natalia Ramírez quien le prestó la plata para pagar la factura.

Lo ‘charro’ de la anécdota es que así de idéntico pasó varias veces en la reconocida novela de Fernando Gaitán, siempre ‘la Peliteñida’ era rescatada económicamente por su amiga Marcela Valencia. Asimismo, relató que se le paso pagar el recibo por estar “trabajando mucho por fuera” de la ciudad.