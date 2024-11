¡Cómo debe ser! El golfista número 1 del mundo fue detenido por ‘volarse’ un retén de tránsito

El PGA Championship se vio sorprendido este viernes 17 de mayo, luego de que el golfista número 1 del mundo, Scottie Scheffler, fuera detenido por la Policía.

Scheffler, pese a que vio que había un retén de tránsito por un accidente en el que un bus atropelló un peatón y lo mató, quiso pasar de largo y volarte el pare de la Policía.

El PGA se disputa en Valhalla Golf Club hacia donde se dirigía el deportista para su partido, quizás la razón por la que tenía afán.

Sin embargo, en Estados Unidos la típica frase colombiana de ‘¿usted no sabe quien soy yo?’ no sirve, pese a ser una estrella del deporte, los Policías no tuvieron problema en actuar.

El golfista número 1 enfrenta serios cargos en su contra

De acuerdo con lo que se ha revelado, Scottie Scheffler se enfrenta a un total de cuatro cargos en su contra.

El primero por el que será judicializado es el de asalto en segundo grado a un oficial de Policía.

Luego, según se conoció, será el de traición criminal en tercer grado, así como el cargo de conducción temeraria.

Finalmente, las autoridades le judicializarán por el cargo de ignorar las señales del oficial que dirige el tráfico, orden en la que claramente, en EEUU no es un juego.

La imagen del golfista, caminando esposado, siendo conducido por dos agentes de tránsito y en medio de un operativo policial le da la vuelta al mundo.

El deportista explicó que se encontró con una situación muy caótica. «Hubo un gran malentendido de lo que pensé que me estaban pidiendo. Nunca tuve la intención de ignorar ninguna de las instrucciones”, dijo el golfista.

