Comisión de Disciplina rechazó solicitud de Petro por suspensión de fiscal Burgos

Resumen: El magistrado Alfonso Cajiao, de la Comisión de Disciplina Judicial, negó la solicitud de Mauricio Pava, abogado de Nicolás Petro, de cambiar al fiscal Mario Burgos del caso por las filtraciones de videos. La Comisión argumenta que no hay pruebas suficientes para responsabilizar al fiscal y que no corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en curso con quienes no ostentan la condición de sujetos procesales.