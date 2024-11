La Haya, 23 ene (EFE).- Un total de nueve hombres comparecieron este martes ante un tribunal neerlandés por su presunta implicación en el asesinato del reportero de investigación Peter R. de Vries en 2021, la primera audiencia de un juicio que se extenderá un mes y que incluye al supuesto tirador y al organizador del ataque.

La primera audiencia por la causa penal por el asesinato a tiros del periodista comenzó en el tribunal de máxima seguridad de Ámsterdam, que juzgará a nueve sospechosos de formar una organización criminal destinada a cometer actos violentos graves con fines terrorista.

La mayoría de los acusados no quisieron responder a las preguntas que les formularon los abogados, y solo pronunciaron la fórmula “Invoco mi derecho a permanecer en silencio”, para indicar que no tienen intención de hacer declaraciones durante el resto del juicio.

De Vries, que tenía 64 años y era conocido por sus investigaciones del crimen organizado, recibió un disparo en Ámsterdam el 6 de julio de 2021, y fue trasladado de inmediato al hospital con heridas graves, pero murió nueve días después.

Menos de una hora después del ataque, la Policía detuvo en la autopista cerca de La Haya a Delano G. (23 años) y Kamil E. (36 años) por, respectivamente, disparar y conducir el coche en el que ambos se dieron a la fuga. Los dos niegan su implicación en el asesinato.

Según la Fiscalía, Krystian M, polaco como Kamil E., organizó el asesinato del periodista y es un asesino a sueldo con vínculos con Ridouan Taghi, jefe del crimen organizado en Países Bajos.

Taghi está en prisión desde 2019 por un juicio separado que incluye múltiples asesinatos, aunque la Policía sospecha que también está detrás del ataque a De Vries, puesto que el reportero era asesor de confianza de un testigo protegido contra Taghi.

Dos sospechosos, Erickson O. y Gerower M., habrían filmado el momento posterior al tiroteo a De Vries y publicaron el video en internet para aumentar la conmoción en la sociedad, según las autoridades. Fueron arrestados en España y Curazao, respectivamente.

“No soy culpable del asesinato de Peter R. de Vries. No sabía quién era, ni si era una persona conocida. No trabajé con nadie ni transmití ninguna información sobre él, dónde estaba o adónde iba. No lo filmé después de que le dispararan y tampoco distribuí imágenes”, señaló hoy Erickson O., uno de los pocos en hacer alguna declaración ante los jueces.

Los otros cuatro están acusados de preparar el asesinato, algo que también negaron hoy.

En 2022 la fiscalía pidió cadena perpetua contra Delano G. y Kamil E., pero la llegada al expediente de nuevas declaraciones de testigos y la marcha de uno de los jueces al extranjero llevaron a la repetición del juicio. La Corte tiene ahora programados 12 días de audiencias a lo largo de un mes.

Los sospechosos del asesinato De Vries planeaban también secuestrar al primer ministro neerlandés Mark Rutte, según un importante testigo protegido en este juicio.

Dos meses después del ataque a De Vries, las autoridades reforzaron la seguridad de Rutte y la princesa heredera Amalia, por sospechas de que eran objetivo de un intento de ataque o secuestro por parte del crimen organizado.

Por: EFE