VIDEO: MinComercio asegura que las mayores exportaciones de servicios de Colombia, son de paramilitares

El ministro de Comercio, German Umaña, está en el centro de la crítica por un polémico comentario realizado en medio de su intervención en un foro de la Universidad del Rosario sobre reindustrialización.

El @MincomercioCo @GermanUmanaM dijo hoy en un foro en la @URosario: "no puede ser que nuestras mayores exportaciones de servicios sean de paramilitares". ¿Qué quiere decir con esto el ministro? ¿No es acaso esto una especie de autosaboteo? pic.twitter.com/P7kqXuLEgU — Espinosa (@EspinosaRadio) July 12, 2023

“No puede ser que nuestras mayores exportaciones de servicios sean de paramilitares”, manifestó el funcionario.

A continuación el Ministro agregó que ‘‘Tienen que ser en software, en el modo 4 de prestación de servicios que habla la organización mundial del comercio, que se refiere a los servicios profesionales y empresariales que nunca nos los han abierto en ninguno de los tratados internacionales y donde injustamente no nos permiten participar”.

En respuesta a los cuestionamientos, el Ministro Umaña reaccionó en redes sociales: “Cuando en la charla sobre Reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado. Quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico”, escribió en Twitter.

Cuando en la charla sobre Reindustrialización hablé de no depender de exportaciones de servicios paramilitares, me refería a los servicios de seguridad. El término no fue afortunado. Quise llamar la atención de transitar hacia aquellos de mayor valor agregado y progreso técnico. — Germán Umaña Mendoza (@GermanUmanaM) July 13, 2023

