[VIDEO] El creativo comercial para mundial de Qatar que puso a jugadores como en ‘Toy Story’

Ese medio deportivo inglés BR, compartió en redes un comercial animado que hizo referente a la Copa del Mundo Qatar 2022 y causaron furor con su creatividad.

En este animado salen jugadores representativos como lo son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé y muchos otros que se ganaron estar en los estadios de Catar, jugando grandes partidos.

Tal cual la película de ‘Toy Story’, los muñecos de los futbolistas se enfrentan en un emocionante juego en una habitación, e inician el partido inmediatamente el niño que tiene los muñecos sale. Finalmente, cuando el pequeño regresa, los muñecos se quedan quietos y termina esta gran publicidad.

THE WORLD CUP IS HERE.

Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2022