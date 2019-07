Comenzó la participación de las víctimas en las versiones voluntarias de la JEP

El pasado miércoles se llevó a cabo la primera versión en la JEP con presencia de las víctimas, dentro del caso denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, donde una víctima solicitó asistir a la versión de un sargento del Ejército, vinculado a varios casos de ‘falsos positivos’.

La persona -hermana de un joven ejecutado extrajudicialmente- estuvo presente en una sala alterna, desde donde observó en tiempo real la versión del compareciente. La diligencia fue presidida por magistrados de la Sala de Reconocimiento de la JEP y participó el representante legal de la víctima. Después de escuchar una primera versión sobre los hechos, la víctima pudo transmitir sus preguntas, a través de su representante.

Al salir de la diligencia, la víctima manifestó: “Fue un privilegio haber podido estar acá, sé que hubo muchos casos como los de mi hermano y que el suyo se esté aclarando me da mucho orgullo. Me satisface ver que la historia se está contando de otra manera, porque ellos habían deshonrado su nombre. Aunque es duro revivir todo, me alivia que la verdad vaya saliendo, la he buscado toda mi vida”.

La JEP aseguró que busca que en estas diligencias haya un equilibrio entre los derechos de las víctimas a conocer la verdad y tener un resarcimiento por el daño sufrido, y el de los comparecientes a un debido proceso. El acompañamiento psicosocial a la víctima que asistió a la diligencia se prestó antes y durante la diligencia, con el propósito de evitar cualquier revictimización.