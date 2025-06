La Selección Colombia de baloncesto ya disputa la Americup Sub-16 Femenina que se desarrolla en Irapuato, México.

La competencia, que inició desde este lunes 16 de junio, otorga cuatro cupos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Sub-17 Femenino del próximo año.

Ocho selecciones participan en el certamen y están divididos en dos grupos de cuatro, donde cada equipo jugará un partido contra cada rival de su grupo.

Esto para definir el orden de los cuartos de final. Allí, los equipos se enfrentarán de la siguiente forma: 1° A vs. 4° B, 2° A vs. 3° B, 2° B vs. 3° A y 1° B vs. 4° A.

Los vencedores avanzarán a las semifinales del certamen y las demás selecciones disputarán de la quinta a la octava posición.

Comenzó la Americup Sub-16 Femenina de baloncesto

Los equipos que superen las semifinales jugarán por el oro, siendo las restantes las que buscarán la medalla de bronce.

Colombia hace parte del Grupo B junto a Canadá, México y Panamá. Precisamente, nuestro país debutó este lunes en el torneo frente a la selección norteamericana.

El equipo nacional no tuvo el mejor de sus juegos y cayó por un resultado de 29 – 63, siendo Alisson Restrepo la jugadora más destacada con 10 puntos anotados y un rebote defensivo.

Este martes 17 de junio, nuestro país volverá a la cancha para enfrentar al conjunto de Panamá desde las 6:30 de la tarde.

Mientras que el partido frente a México será el próximo miércoles desde las 9:00 de la noche.

Más noticias de Deporte