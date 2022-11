VIDEO. «La brujería existe»: comediante contó experiencia paranormal que vivió

El humorista colombiano Juan Guillermo Zapata, mejor conocido como ‘Carroloco’, contó la experiencia paranormal que vivió y por la que afirma que la “brujería existe”.

‘Carroloco’, recordado por salir en ‘Sábados felices’, estuvo en el programa ‘La red’ hablando sobre lo que vivió por cuenta de la brujería.

“Yo empecé a vivir momentos de tristeza, de desespero, no me hallaba en ningún lado, eso me causaba curiosidad porque no era de ir a un médico y decir que me brincaba el estómago”, detalló en el programa del Canal Caracol.

Ante la incertidumbre de saber que tenía, fue a una iglesia: “Cuando estábamos en la misa, el padre salió con el santísimo y se lo ponía a todas las personas; cuando llegó a mí me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme”.

