Lluvia de críticas recibió el comediante Camilo Pardo por burlarse del secuestro del papá de Luis Díaz

El famoso comediante Camilo Pardo recibió fuertes críticas luego de haberse burlado del secuestro del papá de Luis Díaz.

El comediante ‘El Mago’, conocido por el programa de F*ck News y su participación en Survivor, en donde fue finalista; volvió estar en el ojo del huracán.

Camilo Pardo publicó en su cuenta personal de X, un comentario acerca del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador del Liverpool.

“El ELN tiene los Díaz contados”, fueron las palabras que desataron las críticas y dividieron a los internautas sobre los límites del humor.

El ELN tiene los Díaz contados. — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) November 7, 2023

Algunos de los comentarios que recibió fueron: «Aplica el humor negro, eso sí, nunca para ofender al presidente actual, al cual le hizo campaña pagada», «No mago, te quiero pero no lo hagas», «Reírse de la tragedia ajena no es humor; es mediocridad».

Otros usuarios tomaron el comentario con humor negro: «no puedo creer que me rei de un chiste de mier*», «Que hpt*, pero me llevo riendo media hora», «Apoyo total a Luis Díaz, pero no pueden negar que estuvo fino el remate».

